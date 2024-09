Sit-in a L'Aquila contro gli abbattimenti dei cervi in Abruzzo

Un sit-in contro le nuove disposizioni regionali in merito all'abbattimento di cervi sul territorio è organizzato da Enpa e Wwf Abruzzo per domenica 15 settembre (ore 10.30) all'Aquila.

Si chiede la sospensione della recente delibera regionale che autorizza l'abbattimento di quasi 500 cervi (469 il numero esatto). La decisione, che ha scatenato forti critiche da parte delle associazioni ambientaliste ma non solo, fa parte del piano venatorio 2024-2025.

L'obiettivo del sit-in è fare pressione sulla Regione Abruzzo affinché revochi la delibera e apra un dialogo per identificare soluzioni alternative non cruente, come il miglioramento dei sistemi di protezione delle colture agricole e un maggiore supporto agli agricoltori colpiti dai danni causati dalla fauna selvatica;.

A chiedere il ritiro del documento e l'apertura di un tavolo di confronto sono state tante associazioni, compresa Lndc e Oipa, con la Lav che del sit-in parla sul suo sito web sottolineando che dei 469 cervi da abbattere 142 sono "cerbiatti ancora legati alle madri".

Un tema che ha portato anche a posizioni diverse anche all'interno della maggioranza di centrodestra con ad esempio il coordinatore regionale di Forza Italia e presidente della prima commissione Affari costituzionali della camera Nazario Pagano che ha chiesto soluzioni alternative.

Sul tema sono intervenuti anche personaggi della cultura e dello spettacolo come il conduttore Giorgio Panariello, il regista Riccardo Milani e la scrittrice premio Strega, Donatella Di Pietrantonio.

Luoghi e modalità del sit-in verranno comunicati dagli organizzatori nei prossimi giorni.



