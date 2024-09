'La Squadra della Gente', il modello L'Aquila a Karpacz

Un progetto sociale e sportivo esportato anche all'estero: è il modello L'Aquila 'La Squadra della Gente', presentato al 33/o Forum Economico di Karpacz (Polonia), dal brand ambassador de L'Aquila 1927, squadra di calcio militante in Serie D italiana, Nicolas Galarza, nel corso del panel di discussione 'Il grande gioco: a chi serve oggi la diplomazia sportiva?'.

L'Aquila 1927, squadra del capoluogo d'Abruzzo, è diventata un simbolo di rinascita non solo calcistica, ma anche sociale.

Dopo essere stata salvata dalla bancarotta nel 2019 dagli appassionati tifosi 'Red Blue Eagles 1978', il club è ora un esempio di gestione partecipativa e sana. La proprietà diffusa, ispirata al modello del Bayern Monaco e del Barcellona, ha posto le basi per una gestione priva di debiti, ma con una forte ambizione sportiva.

"L'Aquila - ha spiegato Galarza - è un esempio di come il calcio possa essere un motore di cambiamento sociale. Il nostro obiettivo non è solo salire di categoria, ma restituire alla città un simbolo di speranza e rinascita dopo il devastante terremoto del 2009. La squadra punta a raggiungere la serie B entro il 2027, anno del centenario, con un piano industriale quinquennale che include la riqualificazione dello stadio Gran Sasso".

La squadra aquilana, che ha sfiorato la promozione in serie C nella scorsa stagione, è spinta dai gol dell'argentino 'Pocho' Banegas e da una comunità di tifosi sempre più attiva. La società è riuscita a raccogliere oltre 320 mila euro in un solo mese tramite la piattaforma di crowdfunding 'Mamacrowd', segno di un impegno collettivo che va oltre il semplice tifo.

L'impegno di Galarza come brand ambassador va oltre i confini italiani. "In Argentina abbiamo creato, grazie al supporto del dirigente aquilano Valerio Mancini, un gruppo di soci per sostenere L'Aquila 1927, tra cui l'esperto di marketing sportivo Claudio Destéfano, responsabile del progetto per l'America Latina".



