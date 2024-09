Cartoons On The Bay, a Silver il Pulcinella Award alla carriera

Pulcinella Award alla Carriera al fumettista Silver (Guido Silvestri), creatore dell'amatissimo Lupo Alberto. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà a L'Aquila, nel corso della Winter Edition di Cartoons On The Bay, Festival Internazionale dell'animazione, della transmedialità e delle meta arti (12-14 dicembre), promosso da Rai e organizzato da Rai Com con la direzione artistica di Roberto Genovesi.

L'edizione invernale della manifestazione vedrà protagonisti gli studenti delle scuole elementari e medie del territorio (nelle mattinate del 12 e del 13 dicembre). Ospiti della tre giorni i volti della Tv per ragazzi, oltre a registi e professionisti del mondo dell'intrattenimento per bambini. In programma una retrospettiva, con proiezioni pomeridiane di film di animazione, e un'anteprima nazionale, entrambe aperte al pubblico. A chiudere la Winter Edition sarà un evento pubblico speciale, uno spettacolo dal vivo per i bambini più piccoli.

Cartoons On The Bay è realizzato in convenzione con la Regione Abruzzo.



