Gran Galà, L'Aquila ha celebrato campioni di ieri e di oggi

"Celebriamo i campioni del presente, anche se è importante non dimenticare i campioni del passato, quelli che hanno fatto grande lo sport di questa città". Così il giornalista Andrea Fusco nel ricevere una menzione speciale in occasione del Gran Galà dello Sport aquilano la cui prima edizione ha visto sul palco di San Bernardino la presenza di moltissimi atleti del capoluogo e del mondo che ruota intorno a loro. "Penso, ad esempio, a persone scomparse di recente, come Ennio Ponzi o Luigi Catena: quarant'anni fa solcavano l'erba dello stadio Fattori regalando pagine importanti della storia del rugby. A loro andrebbero intitolate delle vie in città".

Insieme a Fusco, da poco rientrato dalle Olimpiadi di Parigi, sono state assegnate menzioni speciali ai giornalisti Enrico Giancarli, Aurelio Capaldi, oltre al responsabile del settore salti della nazionale italiana di Atletica, Claudio Mazzaufo, e al preparatore Carlo Vivio, nonché alla memoria di Ondina Valla.

Organizzata dall'Assessorato allo Sport del Comune dell'Aquila, ha visto la premiazione di queste società: Cus Volley femminile; Nuovo Basket aquilano; L'Aquila soccer school; Centro Polisportivo giovanile aquilano; Tiro a segno nazionale sez. L'Aquila; Circolo Tennis 'Beppe Verna'; Rari Nantes; Asd Atletica Abruzzo L'Aquila; L'Aquila 1927; Rugby L'Aquila; Rugby Experience; Club Scherma L'Aquila 99; Atletica L'Aquila; Asd Team Sport L'Aquila; Zero Gravity; Check the Style; Revolution Dance; Paq Center; Fly Factory; Progetto ritmica; L'Etoile; Federlibertas; L'Arabesque; Serena Dance Studio; New passion dance ; Asd Academy L'Aquila. Premiati anche atleti come il runner Fabrizio Dell'Isola, la pilota di rally Silvia Franchini e i fratelli Totani reduci dalla Dakar.

Nel corso della serata il Team Sport L'Aquila - Special Olympics ha ufficializzato la convocazione ai Mondiali Invernali 2025 per lo Sci Nordico di due atleti: Christian Dervishi e Agnese Rocchi. Sul palco anche il nuovo coordinatore di educazione fisica Guido Grecchi. Musica e intrattenimento a cura di Gabriele Cirilli, Raffaele Cibelli e Giulia Museo. La serata è stata condotta dai giornalisti Eleonora Falci e Giovanni Chilante.



