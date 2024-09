Corsa degli Zingari a Pacentro, presentata l'edizione 2024

Tutto pronto a Pacentro per l'edizione 2024 della Corsa degli Zingari che i terrà nel fine settimana, il 7 e l'8 settembre. Di origini medievali, nata da un profondo legame con la terra e la fede, la corsa è molto più di una semplice competizione. Organizzata dall'Associazione Corsa degli Zingari assieme alla Confraternita della Madonna di Loreto, è candidata a patrimonio immateriale Unesco ed è una delle tradizioni più antiche d'Italia.

Dalla sommità di un costone roccioso i partecipanti, rigorosamente scalzi, scendono fino al torrente Vella e, con i piedi lacerati e feriti dalle pietre e dai rovi, risalgono le vie del paese per raggiungere l'altare della Madonna. La corsa si conclude con le medicazioni nei pressi dell'altare e la proclamazione del vincitore che riceve il simbolico Palio, una stoffa che veniva utilizzata per cucire il "vestito buono"..

"Il nostro direttivo ha avuto il merito di essere lungimirante e far crescere la manifestazione" ha dichiarato Giuseppe De Chellis, presidente dell'Associazione Corsa degli Zingari. Madrina dell'edizione 2024 sarà l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. Al suo fianco il conduttore Rai Alessandro Greco, commentatore ufficiale della diretta della Corsa assieme all'attore Premio Oscar Giuseppe Cederna. I festeggiamenti civili inizieranno il 7 settembre con il concerto di Ivana Spagna e Johnson Righeira in Via Roma. A seguire il dj set di Guglielmo Mascio. Domenica 8 settembre, alle 16:00, partirà la Corsa degli Zingarelli, la competizione dei bambini dai 2 ai 12 anni. Alle 18:00 la Corsa degli Zingari vera e propria. Dopo le premiazioni, la giornata sarà chiusa alle 22:00 dallo spettacolo live "Una notte di Furore" di Alessandro Greco con la partecipazione di Manila Nazzaro e le performance di danza dell'ex maestro di Ballando con le Stelle Stefano Oradei, accompagnato per l'occasione dalla partner Eleonora Riccardi, e il ballerino di Amici 23, Kumo. A seguire i tradizionali fuochi pirotecnici.



