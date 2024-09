Caos viabilità in via Ferrari, Pettinari 'pescaresi esasperati'

"Non ci sono parole per descrivere i disagi che i cittadini stanno subendo in questi giorni a seguito della rivoluzione della viabilità attuata dall'amministrazione comunale di Pescara in Via Ferrari, Via Bassani e strade limitrofe. Stiamo ricevendo migliaia di segnalazioni da parte di automobilisti che rimangono imbottigliati nel traffico perdendo anche 40 minuti di tempo per raggiungere le destinazioni. La prossima settimana il caos diventerà una vera e propria tragedia con l'apertura delle scuole". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere comunale Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico 'Pettinari per l'Abruzzo' e capogruppo consiliare di 'Cittadini per Pescara-Pettinari Sindaco'.

"Chiediamo con forza all'amministrazione comunale di ripristinare la viabilità precedente e non continuare a vessare ì pescaresi già gravemente provati con il caos di Viale Marconi, con le buche sulle strade, con strade che si aprono ad ogni pioggia e con un'emergenza sicurezza attiva che mette a rischio anche semplicemente passeggiare di giorno nelle vie centrali".

Tra l'altro, continua Pettinari, "l'obiettivo non verrà nemmeno raggiunto perché, quando tutti i pescaresi si renderanno conto di cosa significa parcheggiare a ridosso di queste strade gravemente congestionate dal traffico, non ci andranno a parcheggiare, quindi verrà decretato il più grande fallimento di questa amministrazione. Siamo ancora più convinti che questa amministrazione comunale non sia capace di programmare e di amministrare e quindi dovrebbe davvero dimettersi dopo aver collezionato una serie di programmazioni fallimentari a partire dalla viabilità di Viale Marconi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA