Rogo minaccia case a Spoltore, elicottero in azione

Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato a Spoltore (Pescara), in zona ex fornace, poco prima delle 11. A bruciare, in un'area di campagna, sono soprattutto sterpaglie.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono avvicinate al centro abitato, minacciando alcuni edifici. Proprio per questo è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato dei lanci, a supporto delle squadre di terra. Al momento il rogo, ancora in corso, è sotto controllo.



