Grotte di Stiffe, record ad agosto con 24mila presenze

Record di presenze alle Grotte di Stiffe, con 24mila visite nel solo mese di agosto. I dati sono stati resi noti dall'Azienda speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). "Non è facile - commenta Giovanni Cappelli, amministratore unico dell'Atc - coniugare i grandi numeri, e l'obiettivo di continuare a migliorarli, con l'importante attività di salvaguardia di un sito naturalistico straordinario come le Grotte di Stiffe".

E di numeri "chiari e inequivocabili" parla anche il direttore dell'Atc, Victor Casulli: "Dati importanti - spiega - considerando le peculiarità del sito naturalistico che non permette la contemporanea presenza di gruppi numerosi in grotta.

Rispetto al 2023, che già aveva registrato un'alta affluenza, il dato di agosto 2024 è migliorato di oltre 2mila presenze, circa il 10% rispetto all'anno precedente. Numeri considerevoli, gestendo le attività in maniera sicura e senza problemi organizzativi, anche grazie al servizio aggiuntivo della navetta che ha evitato problematiche di parcheggi selvaggi e incontrollati che, con numeri del genere, avrebbero potuto creare disagi". Ottimi i riscontri anche per gli eventi speciali, come le visite al buio.

Soddisfatto anche il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo anche alla luce del successo del concerto di giovedì scorso con Max Gazzè e l'Orchestra del Saltarello al Parco delle Scuole, in occasione di uno degli ultimi appuntamenti di Festival Tra - La Transumanza che unisce, una manifestazione che celebra la cultura e le tradizioni lungo le antiche vie verdi d'Abruzzo. La felice unione tra le due realtà artistiche ha attirato migliaia di persone.



