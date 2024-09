Emigrazione e Resistenza, nei murales la storia di Sante Marie

L'ottantesimo anniversario della Resistenza e le personalità di Sante Marie che hanno contribuito a liberare l'Italia diventano un murale. Inclusione, emigrazione e i personaggi che hanno fatto la storia di Sante Marie (L'Aquila) sono i temi scelti dai 14 street artist che quest'anno hanno partecipato al progetto "Floreo Altum Sanctae Mariae", promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Giotto. Uno dei murales più celebrati è quello dedicato all'80/o anniversario della resistenza realizzato da Hazkj, con personaggi come don Beniamino Vitale e la Banda del Bardo.

La via dei murales, che conta oggi 80 opere le prime delle quali realizzate nel 2014 da Andrea Parente in arte Alleg sui mestieri diffusi un tempo in paese, non sarebbe completa senza gli omaggi al Cammino dei Briganti, il percorso di 100 chilometri tra Abruzzo e Lazio che attraversa questi luoghi, e alla vita quotidiana delle generazioni passate. "Questi murales riportano alla luce tradizioni che rischiavano di essere dimenticate, e lo fanno con una potenza visiva che solo l'arte di strada sa esprimere - commenta il sindaco Lorenzo Berardinetti - Durante l'estate, il comune di Sante Marie ha accolto migliaia di visitatori, attirati da questa straordinaria esposizione all'aperto. Passeggiare tra i vicoli del paese significa immergersi in un viaggio tra arte e storia, dove ogni angolo racconta una storia diversa e ogni murale è un invito a scoprire di più su questo affascinante territorio".



