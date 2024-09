Città S.Angelo, sindaco incontra Cgil 'qui le aziende investono'

Un confronto aperto per discutere in maniera costruttiva di tematiche centrali per tutta la comunità angolana. È quanto richiesto dalla Cgil di Pescara al sindaco di Città Sant'Angelo (Pescara) Matteo Perazzetti che questa mattina ha ricevuto a Palazzo di Città il segretario generale della Cgil Pescara Luca Ondifero. "La nostra città - ha detto Perazzetti - vive una primavera da qualche anno a livello occupazionale e di sviluppo, quindi avere un occhio sempre vigile anche da parte di chi del lavoro ha fatto la sua battaglia principale è fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo voluto spostare l'asset, anche se quello del commercio resta preponderante e va in difficoltà quando ci sono le crisi economiche, ma guardando anche al terziario e manifatturiero.

Abbiamo portato sul nostro territorio aziende che hanno voluto investire e ampliare, questa è la mission che ci siamo dati qualche anno fa e che perseguiamo con aziende che ci chiedono di investire grazie anche alla Zes dove Città Sant'Angelo è rientrata per avere quei vantaggi economici previsti".

"Per esempio in prospettiva della Nuova Pescara - ha detto il segretario della Cgil di Pescara - Città Sant'Angelo è un territorio di rilievo che ha un'attività produttiva importante, come Piani di Sacco, ma anche la zona della Marina con i centri commerciali storici. E siccome nei decenni si sono registrati anche problemi occupazionali con esubero di personale, il nostro intento è parlare di esuberi e di ricollocazione di chi oggi è rimasto senza lavoro. Questi confronti sono non solo utili, ma necessari per parlare non solo di temi legati al lavoro, ma anche per parlare di sociale, ambiente e altri argomenti in quella che noi chiamiamo contrattazione territoriale e sociale".





