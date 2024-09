Grandine come neve a Castel di Sangro, Vvf in azione

Castel di Sangro, nell'Aquilano, messo a dura prova dal maltempo. Nel pomeriggio di oggi una violenta grandinata ha causato disagi al traffico veicolare e agli spostamenti. Il maltempo ha trasformato l'estate in un vero e proprio scenario invernale, con strade coperte da uno spesso strato di chicchi di grandine che assomigliano a neve fresca. L'amministrazione comunale, intervenuta prontamente per gestire la situazione, ha messo in circolazione gli spartineve. "Ci mancava questo tra le originalità. Un evento che ricorderemo a lungo". commenta il sindaco, Angelo Caruso. I vigili del fuoco stanno effettuando una ricognizione dell'intero territorio comunale. Allagamenti significativi si sono registrati in un ristorante e in due abitazioni private con conseguenti disagi per gli inquilini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA