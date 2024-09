Gattini intrappolati da una settimana sotto edificio, sono salvi

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di tre gattini di 40 giorni rimasti intrappolati per una settimana in un condotto di aerazione in un edificio a Miglianico, in provincia di Chieti. L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha seguito le operazioni con i suoi volontari ed è intervenuta per sostenere le operazioni di recupero alle quali hanno partecipato, senza risparmiarsi, i Vigili del Fuoco di Chieti con la squadra S.A.F., nuclei Speleo Alpino Fluviali, il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, che ha pubblicato costantemente aggiornamenti sulla sua pagina Facebook e sta ricevendo in queste ore centinaia di messaggi di gratitudine, la Protezione civile, le forze dell'ordine e la Asl.

Mercoledì scorso su Facebook erano apparse richieste di aiuto di un uomo, proprietario dell'edificio, che raccontava di avere dei gattini intrappolati nel vespaio, scivolati in un tubo che scende per un metro e 20 di profondità. I volontari Enpa hanno avvisato la sede nazionale che si è attivata per trovare al più presto una soluzione. "Dopo numerosi confronti con istituzioni, sindaco e Vigili del Fuoco - spiega in una nota l'Enpa - si è capita la strada da percorrere: creare un varco e tirar fuori i gattini. Un intervento costoso e invasivo. I gatti erano in un locale che costituisce la fondazione del fabbricato, realizzato internamente in cemento armato, senza aperture, profondo 3 metri e inaccessibile. Il proprietario ha accettato di far rompere il pavimento, anche grazie all'Enpa che si è impegnata a coprire parte delle spese. Ricordiamo che il soccorso di animali è un dovere morale e giuridico e che lasciarli in quella intercapedine sarebbe equivalso a condannarli a morte. I gattini in questi giorni sono stati alimentati con cibo e dissetati con cubetti di ghiaccio fatto passare attraverso le condutture".

Risolutivo l'intervento dei Vigili del Fuoco del Saf "che con pazienza e professionalità sono riusciti a trarre in salvo, uno alla volta, i gattini, l'ultimo ieri sera. I felini sono stati poi affidati, insieme alla mamma, al Servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti, come da procedura".

"E' stata una corsa contro il tempo. Siamo rimasti con il fiato sospeso fino a notte tarda - dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - Un recupero eroico, possibile grazie all'impegno e alla collaborazione di istituzioni, soccorritori e associazioni. Ringrazio di cuore i Vigili del fuoco, il sindaco di Miglianico, la Protezione civile, le forze dell'ordine e la Asl prontamente intervenute, e tutte le associazioni a tutela dei diritti degli animali che si sono adoperate per raggiungere questo risultato importante insieme a noi".



