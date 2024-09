Aeroporto d'Abruzzo, D'Alfonso propone Mannetti presidente Saga

Convocazione di un Consiglio regionale sulla connettività aerea e sul destino dell'aeroporto d'Abruzzo e nomina della consigliera regionale Carla Mannetti, esperta di trasporti e infrastrutture, a presidente della Saga, la società che gestisce lo scalo: sono le richieste che il deputato Pd Luciano D'Alfonso ha rivolto alla Regione Abruzzo nel corso di una conferenza stampa in occasione della quale ha ricordato che "dal primo luglio scorso il cda Saga è scaduto nonché privo di vicepresidente. Stante la situazione di forte difficoltà, la Regione avrebbe dovuto rinnovarne i componenti con priorità assoluta. E invece dopo due mesi è ancora tutto fermo a causa delle lotte intestine al centrodestra sulle nomine nelle società partecipate".

L'infrastruttura, ha ricordato il parlamentare, "è in grave emorragia di passeggeri: -30.000 nel solo 2024, che diventano -37.000 se allarghiamo lo sguardo agli ultimi due mesi del 2023.

Questo mentre il dato nazionale è in trend positivo da gennaio e a luglio si è attestato al +10,4%, con il vicino scalo di Ancona in pieno boom (+20,3%) grazie ai collegamenti per Parigi, Atene e Monaco di Baviera".

"L'allungamento della pista di atterraggio - ha aggiunto - non è mai partito, pur essendo stato finanziato nel 2016 dalla Giunta regionale che ho presieduto e avviato in pompa magna da Marsilio soltanto a febbraio scorso, per poi essere immediatamente chiuso. Che fine ha fatto?" si chiede il presidente emerito della Regione Abruzzo. "Ryanair fa quello che vuole senza rendere conto a nessuno - ha sottolineato - A gennaio scorso fu presentato un programma di rotte che in pochi mesi è stato stravolto, con improvvise cancellazioni (Varsavia) e sorprendenti riduzioni di orario (Torino, Barcellona-Girona, Bergamo, Dusseldorf, Malta e Memmingen), mentre pesa ancora la perdita del collegamento con Milano Linate".

Infine, "da notizie di stampa sembra che Marsilio voglia nominare un romano a capo della Saga: se così fosse, ci troveremmo di fronte a una mortificazione delle tante professionalità abruzzesi idonee all'incarico. Una di queste è certamente Carla Mannetti, consigliera regionale della Lega, esperta di trasporti e infrastrutture e già presidente della Saga nel biennio 2010-2011. La propongo all'attenzione del centrodestra per il rilancio dell'aeroporto, evitando di andare a prendere figure estranee a questa regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA