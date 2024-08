'Notte dei Tesori d'Abruzzo',premio alla memoria generale Anders

Un riconoscimento speciale sarà conferito alla memoria del generale polacco Wladyslaw Anders, comandante del 2/o Corpo d'Armata che contribuì alla liberazione dell'Abruzzo dal dominio nazifascista nel corso della manifestazione 'Notte dei Tesori d'Abruzzo' in programma stasera ad Avezzano. Il premio della sezione 'Storia' sarà ritirato dalla figlia del generale, ambasciatrice di Polonia in Italia fino allo scorso giugno, Anna Maria Anders.

L'evento celebrativo per la regione forte e gentile - come ha spiegato l'editore Paolo De Siena, direttore artistico del progetto - vede co-protagonisti cento luoghi d'Abruzzo, unitamente a musica, premiazioni speciali per meriti di vari ed importanti settori. La quarta edizione è ospitata dal capoluogo della Marsica che si prepara ad accogliere l'evento in Piazza Risorgimento.

Il programma prevede alle 19 l'inaugurazione presso la Cattedrale dei Marsi della mostra fotografica con presentazione del libro "Qui in Abruzzo" vol. 3 di cui è editore De Siena. Si tratta nello specifico di grandi e suggestivi pannelli sui quali sono riprodotte in altissima risoluzione le immagini dei cento comuni protagonisti della serata. La fotografia è curata da Giancarlo Malandra, mentre i testi di accompagnamento narrativo sono a cura della scrittrice Roberta Di Pascasio.

Alle 21 sul palco allestito in Piazza Risorgimento arriva il 'Premio Tesori d'Abruzzo' in un mix di emozioni regalate al pubblico dall'esibizione magistrale dell'Orchestra di Fiati 'Tesori d'Abruzzo' diretta dal maestro Giuseppe Iacobucci per un viaggio di musica con brani dall'ottocento ad oggi. Tra i premiati il presidente della Lega del Filo d'oro Rossano Bartoli (sezione Attività sociali), il cantante Gianluca Ginoble de 'Il volo' (Musica), il regista Riccardo Milani (Cinema), Gennaro Pigliacampo (Imprenditoria), il professore Pietro Gentile (Medicina), il giornalista Filippo Lucci (Cooperazione territoriale); menzione speciale ad Orietta D'Armi ideatrice del Cammino d'Abruzzo. La presidenza del premio è affidata al rettore dell'Università degli studi di Teramo, il professore Dino Mastrocola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA