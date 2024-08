Gran Sasso: guasto riparato, torna in funzione la funivia

"Grazie al prezioso e costante lavoro del personale tecnico del Centro turistico del Gran Sasso il problema alle schede elettroniche della funivia, danneggiate nei giorni scorsi a seguito della caduta di fulmini durante un violento temporale, è stato risolto e, sin da subito, tornerà a disposizione di turisti e appassionati della nostra montagna".

A dare l'annuncio sono il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia.

L'impianto sarà fruibile per tutto il weekend. Nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 settembre, invece, la funivia rimarrà chiusa per consentire lo svolgimento delle prove magneto induttive alle funi portanti.

"Si tratta - ha detto ancora Faccia - di operazioni tecnico manutentive previste nel cronoprogramma dei lavori e degli impegni assunti dal Comune dell'Aquila e concordati l'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che nel luglio scorso ha autorizzato la ripresa del servizio al pubblico della funivia". Solo per le giornate di lunedì e martedì, pertanto, grazie al settore Mobilità del Comune e la collaborazione con Ama il servizio di bus navetta per il collegamento tra Fonte Cerreto e Campo Imperatore sarà ripristinato.



