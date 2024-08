Perdonanza, gemellaggio spirituale tra L'Aquila e Roma

Nell'ambito della 730/a edizione della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, ha avuto luogo a palazzo Margherita, la tavola rotonda dal titolo 'L'Aquila porta spirituale su Roma - Perdonanza Celestiniana e Giubileo della Chiesa Universale', promossa dall'Assessorato al Turismo, ai Rapporti Internazionali e ai Gemellaggi del Comune dell'Aquila.

In occasione dei consueti saluti istituzionali da parte della Municipalità dell'Aquila alle delegazioni delle città gemellate, l'incontro è stata l'occasione per ribadire il ruolo che l'Aquila e il Giubileo Celestiniano potranno assumere in vista del Giubileo 2025. I saluti istituzionali sono stati portati dal presidente del Consiglio comunale dell'Aquila e assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, mentre don Carmelo Pagano Le Rose, del Comitato Perdonanza, e Dario Nanni, consigliere del Comune di Roma, presidente della Commissione speciale Giubileo 2025, sono intervenuti quali relatori. "E' importante - ha detto quest'ultimo - promuovere attraverso iniziative ed eventi le città d'arte che presentano grande valore storico e culturale nel nostro territorio, come la città dell'Aquila".

Sul tema è intervenuta Ersilia Lancia, assessore al Turismo.

"Indicare L'Aquila quale porta verso Roma - ha valutato - con la sua Perdonanza e alla vigilia poi del Giubileo 2025, ci impegna tutti anche come amministratori. La nutrita partecipazione delle delegazioni delle città gemellate di Rottweil, Zielona Gora, Bernalda e Sant'Angelo d'Alife, con sindaci, consiglieri e associazioni, rimarca ancora una volta la centralità delle diplomazie degli enti locali, nella cui efficacia amministrativa io confido massimamente: gli enti locali e le città infatti rappresentano più direttamente i cittadini e per questo possono al meglio rappresentare le aspettative, i desideri e le speranze di intere comunità".

"Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale - ha detto poi Roberto Santangelo - in particolare dell'assessorato al Turismo, è stato avviato un importante percorso che metterà in sinergia la Perdonanza Celestiniana, primo Giubileo della storia, con il prossimo Giubileo".



