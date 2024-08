'Funivie Molise',al via candidature per Amministratore unico

La Regione Molise ha pubblicato un Avviso per la redazione di un elenco di soggetti idonei ad essere designati dalla Giunta regionale Amministratore unico di 'Funivie Molise spa', società partecipata al 96 per cento dalla Regione. L'elenco dei soggetti idonei, sulle base delle dichiarazioni rese a ricoprire l'incarico, sarà determinato con provvedimento del direttore del Servizio Partecipazioni regionali e, successivamente, trasmesso alla Giunta regionale per l'adozione della deliberazione di designazione dell'Amministratore unico della società.



