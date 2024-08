Roccella, cerimonia Perdonanza racconta radici del nostro Paese

La Perdonanza "racconta le radici del nostro Paese". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, all'Aquila in qualità di autorità di Governo per le iniziative legate al rito di apertura della Porta Santa, in occasione della 730/a edizione dell'evento celestiniano. "Una manifestazione dall'indubbio valore spirituale - ha detto al suo arrivo alla sede comunale di Palazzo Margherita, accolta dal picchetto d'onore - così come di grande valore culturale anche perché ha alle spalle una storia di 730 anni. E poi - ha aggiunto - in questo momento, la Perdonanza ha un valore di passaggio: così come nella sua prima versione aveva anticipato il primo Giubileo, oggi anticipa, in realtà, il Giubileo che sta per arrivare".

"Inoltre - ha concluso - L'Aquila sarà Capitale della Cultura e questa è una cerimonia che racconta la cultura del nostro Paese e quindi la sua importanza è fondamentale anche da questo punto di vista". Ad accogliere la ministra, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e il prefetto del capoluogo, Giancarlo Di Vincenzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA