Rfi: potenziamento tecnologico, riaperta linea Sulmona-L'Aquila

Riattivata, lunedì scorso, la circolazione ferroviaria sulla linea Sulmona-L'Aquila, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha portato a termine gli interventi di potenziamento tecnologico avviati lo scorso 29 luglio. Effettuate attività propedeutiche all'attivazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System), non realizzabili con la tratta in esercizio: in particolare, sono state completate le canalizzazioni (21,5 km in doppia dorsale, e 4,5 km in singola dorsale), realizzati 18 attraversamenti interbinario e realizzate platee e fabbricati per i locali tecnologici. L'investimento complessivo di RFI è stato di oltre 35 milioni di euro.

Il rinnovo delle tecnologie con l'attrezzaggio del sistema ERTMS - lo stesso adottato sulle linee alta velocità - garantirà a regime una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Parallelamente sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria su alcune opere d'arte della linea.

In particolare, attività di consolidamento portali della galleria artificiale Ponte Canale tra Beffi e Molina, interventi di impermeabilizzazione al ponte sulla tratta Molina-Raiano (km 79+717) e lavori di impermeabilizzazione al viadotto sulla tratta Rocca di Fondi-Antrodoco (km 162+493).

Gli interventi - effettuati nel periodo estivo in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea - hanno visto impegnate giornalmente sui cantieri circa 90 persone, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA