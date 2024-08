Fermenti d'Abruzzo, Estatica celebra le birre artigianali

Prende il via domani sera la nona edizione di Fermenti d'Abruzzo, il festival delle birre artigianali abruzzesi, in programma al porto turistico di Pescara dal 29 agosto al 2 settembre.

Il festival, che quest'anno coinvolge ben sedici birrifici, si terrà anche in caso di maltempo grazie alla tendostruttura montata per l'occasione.

Il Marina ospiterà stand per le degustazioni di birre e prodotti enograstronomici, ma anche i consueti workshop, concerti, uscite in barca e una cena gourmet, in programma per sabato 31 agosto, promossa in collaborazione con Slow Food Abruzzo e Alleanza Cuochi Slow Food.

Ciascun piatto, cucinato con ingredienti abruzzesi rigorosamente selezionati, verrà abbinato ad una birra artigianale scelta tra quelle segnalate all'interno della Guida alle Birre d'Italia 2025 edita da Slow Food Editore.

Sarà presente il curatore nazionale della guida Eugenio Signoroni. La cena sarà servita all'interno del padiglione Becci del porto turistico, adeguatamente climatizzato. Menù e prenotazioni sul sito di Fermenti.

"Le birre artigianali negli ultimi dieci anni - dichiara il presidente del Marina Gianni Taucci - hanno avuto una crescita enorme e costante ed il nostro Paese rappresenta un'eccellenza a livello mondiale. In questa rivoluzione del gusto, l'Abruzzo sta giocando un ruolo da protagonista e lo dimostrano i numerosi premi che ogni anno i nostri birrifici ricevono in giro per il mondo. A Fermenti saranno presenti i migliori birrifici artigianali (in crescita rispetto alla passata edizione) e il festival sarà come ogni anno un momento di confronto per tutto il settore. Anche i numeri sono dalla nostra parte, se contiamo le presenze dello scorso anno, sono state circa 15mila nelle cinque serate dell'evento, per oltre 21mila birre spillate".

"Resta al centro del progetto - aggiunge - la divulgazione e la piacevolezza del bere allo scopo di offrire ai consumatori esperienze emozionali, ma anche una maggiore consapevolezza per il bere bene. Ed è proprio questo il vero scopo del Festival".





