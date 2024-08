Al via i lavori di costruzione della centrale Snam a Sulmona

Partiranno la prossima settimana, in località Case Pente a Sulmona, i lavori di costruzione della centrale di compressione di gas della Snam: mentre volge al termine la fase preliminare prevista dalla legge la società fa sapere che nei prossimi giorni si procederà con i lavori di fortificazione del terreno.

Il ministero della Cultura ha dato il via libera ad operare su una parte del sito, quella non interessata dai ritrovamenti archeologici per i quali gli scavi sono ancora in corso che hanno portato alla luce tracce di un villaggio che risale a prima della fondazione di Sulmona, ovvero a circa 3.500 anni fa.

"Come avvenuto per altre opere in altri territori, Snam ha già dato la più ampia disponibilità alla Soprintendenza a sostenere progetti di recupero e di valorizzazione dei ritrovamenti"- fanno sapere dalla società che si appresta ad avviare la costruzione della centrale di spinta, opera che sarà pronta nel giro di due anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA