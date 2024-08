Trovato senza vita 64enne scomparso all'Aquila da due giorni

Tragico ritrovamento questa sera all'Aquila del corpo senza vita di Mario Donati, il 64enne che si era allontanato due giorni fa dalla sua casa nel capoluogo e poi scomparso.

In serata, dietro segnalazione di un passante, è stato registrato il rinvenimento nei pressi del fiume, a ridosso della strada Mausonia, in periferia dell'Aquila .

Sul posto i Carabinieri della compagnia dell'Aquila per i rilievi del caso. Sono state informate, come da protocollo, le autorità giudiziarie e la Prefettura.

La salma, su disposizione del pm in turno, il sostituto procuratore Marco Maria Cellini, è a disposizione della Procura.

Originario di Arezzo, Donati aveva manifestato in passato difficoltà in orientamento e memoria. Era uscito da solo dall'abitazione dove viveva insieme con la moglie.



