Gran Galà dello Sport, L'Aquila premia i suoi atleti

Una serata per premiare i protagonisti dello sport all'Aquila e gli atleti che portano in alto il nome della città in Italia e all'estero.

Un appuntamento con lo sport, in programma martedì 3 settembre 2024, a partire dalle 20, alla Scalinata di San Bernardino. Per la prima volta, L'Aquila celebra i suoi campioni in una cerimonia che vedrà decine di sportivi salire sul palco per ricevere il ringraziamento da parte della città per i risultati raggiunti nella stagione sportiva 2023/2024.

L'iniziativa rientra fra quelle promosse da 'L'Aquila cresce con lo sport 2024'. "In continuità con le esperienze degli anni precedenti - spiega l'assessore comunale allo Sport, Vito Colonna - L'Aquila città europea dello sport 2022 e L'Aquila rinasce con lo sport 2023, la nostra città continua a dare risalto ai suoi atleti e alle associazioni sportive locali. Sarà una serata nella quale lo sport sarà protagonista, con atleti giovani e promettenti ma anche campioni più conosciuti". Ma ad essere premiate saranno anche le numerose società sportive presenti sul territorio. Nel corso della manifestazione verranno consegnate poi quattro menzioni speciali: ai giornalisti Andrea Fusco e Aurelio Capaldi, al responsabile del settore salti della nazionale italiana di Atletica, Claudio Mazzaufo, e alla memoria di Ondina Valla, per ricordare la prima donna medaglia d'oro alle Olimpiadi. Interventi musicali a cura di Giulia Museo e Lello Cibelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA