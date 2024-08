81 anni da bombardamento, Sulmona ricorda strage stazione

"Oggi, più che mai, è fondamentale che ci uniamo per costruire un mondo senza guerre e conflitti.

La memoria delle vittime di questo bombardamento deve servirci da monito per costruire una pace duratura e giusta". Lo hanno detto il vice sindaco di Sulmona, Sergio Berardi e il presidente del consiglio comunale, Cristiano Gerosolimo, nel corso della cerimonia dell'81esimo anniversario del tragico bombardamento aereo anglo-americano della stazione ferroviaria che nel 1943 costò 104 vittime e numerosi feriti. A pochi giorni dall'armistizio dell'otto settembre Sulmona e il suo territorio conobbero una delle pagine più drammatiche e buie della storia.

Una pagina che il Comune ha voluto ricordare, sul binario uno, dove autorità civili e militari si sono schierate questa mattina, davanti alla lapide che ricorda la strage. Ad aprire la cerimonia il suono delle sirene. Poi la deposizione di una corona d'alloro. Sulla linea gialla anche alcuni superstiti e parenti delle vittime. "Conservo perfino i pezzi delle bombe cadute", ha detto Gaetano Angelone che perse madre e sorelle in quella tragica giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA