Tartaruga torna in mare ad un anno dal salvataggio

Trovata in agonia in mare a Termoli con un amo nell'esofago, operata al centro cetacei di Pescara, torna libera. Un anno dopo il suo salvataggio, avvenuto ad agosto 2023, è stata rilasciata nelle acque marine. Lei è Regaliz, la tartaruga "Caretta Caretta" trovata la scorsa estate, ad agosto, in condizioni gravi ad un miglio dalla costa termolese. Segnalata alla Guardia Costiera di Termoli, si è subito attivata la Rete regionale spiaggiamenti che coinvolge i servizi veterinari Asrem, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale e il Centro Studi Cetacei (Csc).

Ricoverata ed operata dal personale medico veterinario del Centro cetacei "Cagnolaro" di Pescara, Regaliz si è ripresa completamente superando il momento critico.

Ieri pomeriggio il rilascio in mare, a Petacciato, nelle acque antistanti la spiaggia libera vicino il "Lido Eva" dove lo scorso 7 luglio è avvenuta la nidificazione di tartaruga Caretta caretta, la seconda in Molise degli ultimi anni. La Guardia Costiera a cui spetta la salvaguardia delle specie protette invita i cittadini a contattare il numero blu gratuito 1530 in caso di avvistamenti o spiaggiamenti.



