Perdonanza, festa in centro per 15mila con L'Aquila Suona

Performance di musica, danza e arte in strade, vicoli e piazze del centro storico. Una festa per migliaia - oltre quindicimila secondo una prima stima degli organizzatori - nella terza serata di Perdonanza, quella dedicata a 'L'Aquila Suona', format ispirato alla vecchia Isola Sonante.

Nove le postazioni. In piazza Regina Margherita si sono esibiti I Fabbricanti di Sogni, con dei set assortiti nell'arco della serata. Stessa formula per Riccardo Sebastiani in piazza Nove Martiri e per Valeria Mancini in via Verdi. Piazza San Biagio ha visto i concerti di Alieni Music e Controvento, con uno speciale omaggio alla canzone d'autore. In apertura, Federico Giuliani. Piazza Chiarino ha visto una tribute band dei Rem. A seguire, il rock alternativo degli Yawp, quindi il progressive dei Veeland. In chiusura, Dip Parpol - in un dichiarato omaggio ai Deep Purple e i Thy Rage, con canzoni dei Rage Against the Machine, a declinare le varie sfumature del rock. In piazza Machilone è stata la volta dei Jessies, con live painting di Sara Conte, in un happening in contemporanea. In piazza Santa Maria Paganica si è esibita l'Orchestra giovanile delle percussioni, prima dell'associazione Mousikè.

Le scuole di danza e ginnastica ritmica hanno riempito i palchi di San Bernardino e piazza Duomo. Alla Scalinata si sono esibiti Asd Progetto ritmica, Serena Dance Studio, Asd Academy L'Aquila Dance, Asd Accademia pattinaggio artistico. In piazza Duomo è toccato ad Asd Revolution Dance, Asd Federlibertas L'Aquila, Fly Factory Dance and Fitness con un omaggio al Piccolo Principe. Bello anche il tributo a Michael Jackson a cura del Performing Art Center. Questa sera, sempre in piazza Duomo sarà la volta di Achille Lauro, sul palco con Rose Villain: due set distinti che confluiranno nell'esecuzione di Fragole, singolo-tormentone dell'estate scorsa. Domani sera, il Teatro del Perdono allestito a Collemaggio ospiterà il concerto di Umberto Tozzi. Attesi, poi, Ezio Greggio (giovedì 29 alla Scalinata di San Bernardino) e Pooh venerdì 30 sempre a Collemaggio che mercoledì e giovedì ospiterà i riti principali della Porta Santa.



