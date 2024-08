Jazz italiano per le terre del sisma, via alla 10/a edizione

Entra nel vivo la decima edizione de 'Il jazz italiano per le terre del sisma', la manifestazione che, dal 2015, ha portato e continua a portare nella città dell'Aquila e nelle regioni colpite dal sisma del 2016 la più importante e numerosa rappresentanza del jazz italiano. ' 'Abitare il suono' è il tema da cui sono partiti i tre direttori artistici che hanno lavorato nel 2024 (Francesco Diodati, Gabriele Mitelli e Ugo Viola). Quest'anno saranno oltre 300 gli artisti coinvolti, oltre 60 eventi e concerti complessivi, con finale all'Aquila in 15 piazze, con 20mila spettatori attesi.

L'edizione 2024 ha preso il via il 23 agosto a Camerino (Macerata) con un evento musicale che ha segnato l'inizio del Cammino solidale con tre giorni di concerti e trekking attraverso Castelluccio di Norcia (Perugia) e ad Amatrice (Rieti). Finale, sabato e domenica con la consueta maratona all'Aquila. Il programma si conferma, ancora di più per il decennale, immersivo e a stretto contatto con i luoghi più suggestivi della città. Per il main stage è confermata la Scalinata di San Bernardino, dove la sera di sabato 31 agosto andrà in scena: "Dieci anni! Il jazz italiano per le terre del sisma", la produzione speciale della manifestazione diretta e composta da Andrea Ravizza in collaborazione con I Solisti Aquilani, il Conservatorio 'Casella', Moncalieri jazz, con tre ospiti d'eccezione come Francesco Cafiso, Eleonora Strino e Nico Gori; Fawda (con Reda Zine, Fabrizio Puglisi, Danilo Mineo e Brothermartino); 'Salvation 2332 - l'Ultimo Canto' - a cura di Albert Hera e Michele Degan con la Corale L'Aquila. Il programma del sabato, nel capoluogo, inizierà alle 10.30 con uno speciale incontro dal titolo 'Jazz e cinema in Italia, affinità elettive e linguaggi universali. Incontro tra due arti della contemporaneità e il ruolo delle Collecting per lo sviluppo artistico e culturale del paese', al Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila e vedrà la partecipazione straordinaria di figure di spicco del panorama culturale italiano. Domenica 1 settembre la giornata si aprirà alle ore 12 al Parco della Memoria in memoria del sisma con: 'Collective Memories: suoni del futuro'.



