Alla Marelli di Sulmona da oggi stop ai turni di notte

Da oggi fino alla fine di settembre i 462 dipendenti dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, 40 impiegati e il resto operai, lavoreranno solo di mattina e pomeriggio. Spariscono i turni di notte dal momento che l'azienda si è allineata alle decisioni prese dall'ex Sevel di Atessa, a cui la Marelli è collegata per l'80 per cento della produzione.

La comunicazione è arrivata dei vertici dello stabilimento peligno è arrivata alle organizzazioni sindacali che, al riguardo, esprimono preoccupazione.

"Perdere il turno di notte significa avere serie ripercussioni sullo stipendio, dal momento che nelle turnazioni capita anche due volte al mese"- insorgono i sindacati. Nei prossimi giorni si terrà un incontro con i vertici della fabbrica. I sindacati, nelle scorse settimane, avevano firmato il contratto di solidarietà che prevede la riduzione del 45 per cento delle ore lavorative, con il mantenimento del bagaglio contributivo. Gli ammortizzatori sociali, che dureranno per un anno, sono scattati lo scorso 19 giugno



