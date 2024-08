L'arpa elettrica di Raoul Moretti il 25 agosto a Scanno

Un viaggio fra sonorità classiche, dark e rock create dall'arpa elettrica di un artista versatile quanto innovativo che celebra quest'anno 25 anni di cammino in musica: è quello in programma domani sera, domenica 25 agosto, a Scanno (L'Aquila) nell'ambito di 'Scanno borgo in festival'.

In piazza Madonna delle Grazie dalle 21.30 l'arpista italo-svizzero Raoul Moretti proporrà un excursus tra i suoi quattro album, dal più recente, "Le intermittenze della vita", a quello di esordio, 'Harpscapes' del 2014, passando per 'IsolaMenti', terzo album solista, e 'Harpness', il secondo, uscito nel febbraio 2016, che offre qualcosa di totalmente inatteso rispetto a quanto ci si aspetta da un'arpa, un uso caleidoscopico dello strumento che mostra anche i suoi lati "dark" e "rock".

Quella di Scanno è la seconda tappa della seconda fase del tour 'Harp4Green' che a luglio ha visto Moretti esibirsi in luoghi magici della Sardegna. "Il bilancio finora è molto positivo. La partecipazione del pubblico è stata sempre numerosa e molto calorosa - racconta Moretti -. Ho avuto l'occasione per parlare di sostenibilità, del tour a impatto zero con compensazione delle emissioni e utilizzo di power unit a energia solare, dell'importanza delle nostre piccole azioni per una transizione sostenibile, in un momento in cui un grande movimento popolare in Sardegna sta fronteggiando la grande speculazione energetica fuori controllo che, mascherandosi sotto l'etichetta 'green', minaccia il territorio paesaggistico e architettonico senza nessun criterio, senza tenere conto delle Comunità". Tutta l'attività del tour dell'arpista è 'carbon neutral': i concerti sono alimentati a energia solare autoprodotta con un impianto fotovoltaico portatile.

Successivi appuntamenti il 28 con un concerto all'alba ad Ancona per il Festival Adriatico Mediterraneo e il 29 a Pesaro con una performance nel Bosco che Cammina, con l'interazione delle Note delle Piante di Robin Grandini". Poi Moretti tornerà in Sardegna con altre date prima della decima edizione, a Cagliari, del festival Internazionale 'Arpe del Mondo' di cui è direttore artistico. Intanto stasera per 'Scanno Borgo in Festival' ospite Raffaello Fusaro alle 21.45 in via di Porta S. Antonio per gli 'Incontri con gli artisti' per un racconto teatrale che si chiama 'Fotografie da Scanno': "se il borgo dal lago a forma di cuore è il posto dei fotografi per eccellenza, noi domani fotograferemo alcune pagine della letteratura, alcune storie che emozionano in un palcoscenico in pietra, naturale e storico, un angolo di questo splendido borgo", spiega l'attore in un video postato sui social.



