Del Turco:Pagano,ne ricordo eloquenza e vasta cultura riformista

"È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Ottaviano Del Turco, ex Ministro ed ex Presidente della Regione Abruzzo. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo e confrontarmi con lui sul piano politico proprio nel corso del suo mandato come Presidente della Regione Abruzzo. In quel contesto ho potuto apprezzarne l'eloquenza e la vasta cultura riformista, frutto di anni di impegno politico iniziato già nei primi anni '80 come Vice Segretario della CGIL e successivamente come ultimo Segretario del Partito Socialista Italiano. Esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia e ai suoi cari, che gli sono stati particolarmente vicini negli ultimi anni, segnati da gravi problemi di salute." Lo dichiara in una nota il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, on. Nazario Pagano.



