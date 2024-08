Il Fuoco del Morrone all'Aquila per il via alla Perdonanza

Attraverso 23 comuni dall'Eremo di Sant'Onofrio, nei pressi di Sulmona (L'Aquila), fino al capoluogo, tra i luoghi che Pietro Angelerio, una volta nominato Pontefice, percorse nel 1294 per raggiungere L'Aquila e ricevere le insegne papali a Collemaggio. Questo l'itinerario del Fuoco del Morrone che da stasera, proprio a Collemaggio, arderà sul braciere della 730/a edizione della Perdonanza. Il Fuoco è arrivato in città scortato dai tedofori tra cui molti ragazzi e bambini di Atletica Abruzzo L'Aquila e Atletica L'Aquila.

In mattinata la fiaccolata ha lasciato la frazione di Onna attraversando Paganica alla volta della chiesa di Celestino sulla strada per Pescomaggiore. Dunque la sosta alla Madonna d'Appari. Alle comunità lungo il percorso è stata donata la "lucerna del Perdono". Un'iniziativa del Movimento Celestiniano in segno di pace, perdono e riconciliazione. Nel pomeriggio le frazioni di Bazzano e Pianola prima di entrare all'Aquila.

Due le fiaccole, poi, nel centro storico del capoluogo. La prima è la stessa che fu usata nell'edizione del 2009 per attraversare le strade devastate dal sisma. A condurla, partendo dalla Fontana Luminosa, un piccolo gruppo, con in testa Floro Panti, l'unico autorizzato quindici anni fa a varcare la zona rossa nella serata del 26 agosto 2009.

L'altro gruppo, composto da sbandieratori, Cavalieri di Celestino, bambini e ragazzi ha atteso in piazza Duomo. In testa Matteo Di Nino ed Emma Placidi, giovani nati proprio nel 2009.

Tutti insieme, dunque, alla volta di Collemaggio per raggiungere il palco allestito davanti alla basilica, in una zona in questi giorni denominata Teatro del Perdono.

Di qui, il via ufficiale alla presenza del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, l'arcivescovo del capoluogo Antonio D'Angelo e gli artisti designati per lo spettacolo serale 'Un canto per la Rinascita tra cielo e terra' scritto da Leonardo De Amicis con Paolo Logli. Tra questi The Kolors, Malika Ayane, Colapesce-Di Martino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova e Renato Zero.



