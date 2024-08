Guida sotto effetto di droga e provoca incidente, indagato

E' risultato positivo agli esami tossicologici il motociclista di 34 anni di Silvi Marina (Teramo), rimasto gravemente ferito ieri nell'incidente sulla strada statale 5, tra Raiano e Castelvecchio Subequo. La guida in stato di alterazione è stata accertata dai medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove il giovane è ricoverato in prognosi riservata.

La procura della repubblica di Sulmona, che indaga sull'incidente, ha aperto un fascicolo a carico del 34enne e nei prossimi giorni disporrà una perizia cinematica per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro. Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Sulmona, è emerso che il giovane con la sua moto Honda procedeva in direzione Valle Subequana e il camion verso Sulmona. Sarebbe stato il centauro ad invadere l'altra corsia di marcia, schiantandosi contro il mezzo pesante. Circostanza al vaglio della procura che ha disposto ulteriori accertamenti. Intanto il motociclista è stato iscritto nel registro degli indagati per guida in stato di alterazione.



