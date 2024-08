Giulianova, travolto e ucciso da auto privata

Travolto e ucciso da un'auto pirata a tutta velocità mentre attraversava le strisce pedonali.

E' morto sul colpo il noto imprenditore del settore vivaistico Giuseppe Montini, di 60 anni, investito ieri sera poco prima dell'una sul lungomare Spalato di Giulianova, all'altezza dell'incrocio con via Messina, davanti al locale "Giro di boa".

Il violento impatto lo ha fatto sbalzare di diversi metri.

Troppo gravi i traumi riportati: inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118 accorso in ambulanza. Subito è scattata la caccia all'auto che non si è fermata a prestare soccorso ma è fuggita via. Secondo le testimonianze è di grossa cilindrata: forse un suv Maserati con targa straniera. Unica certezza è il colore scuro del mezzo.

Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che hanno predisposto posti di blocco in tutta la zona. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per chiarire la dinamica e individuare con esattezza l'auto.



