Calascio, doppio concerto in chiusura di Rigenera Festival

Si avvia la conclusione il Rigenera Festival Calascio 2024 con le ultime presentazioni di Nicholas Tomeo, Peppe Millanta, Ines Millesimi a Calascio (L'Aquila) nell'Aia di Sant'Antonio - nell'ambito della rassegna 'Libri d'alta quota' - cui seguiranno una performance di danza site specific e due concerti di Black Tail e A Minor Place alla Chiesa di Santa Maria della Pietà.

Rigenera Festival Calascio con la direzione artistica di Antonia Renzella e Giacinto Damiani punta a risvegliare l'attrattività del borgo storico di Calascio all'interno del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica.

Domani è prevista un'ultima tappa di 'It's Love - Musica d'Autore alla Rocca. Concerti al tramonto' nell'area esterna della chiesa di Santa Maria della Pietà. Due band amiche che si esibiranno per una grande festa conclusiva sulle melodie avvolgenti delle due apprezzate band da ascoltare e magari ballare mentre il sole scende dietro le cime più alte degli Appennini.

A Minor Place (in scena alle 17) è una band indie-pop di Teramo. Freschi di pubblicazione del nuovo album 'Songs are lying', che prosegue il viaggio della band alla ricerca della "melodia perfetta". A Minor Place è nato nel 2013 come progetto 'minore' della coppia Andrea e Roberta Marramà, che, nelle intenzioni iniziali, doveva limitarsi a pubblicare online le canzoni scritte assecondando la grande passione per la musica pop. Ma poi la formazione si è allargata fino a 8 o 9 elementi.

A seguire il live dei Black Tail, band indie rock di Latina.

Nel vocabolario musicale, le influenze spaziano da Wilco a Sparklehorse, Yo La Tengo, Elliott Smith, e guidano una narrazione introspettiva all'interno di un ecosistema eclettico fatto di disegni a mano e canzoni indie-rock, suggestioni indie-folk e una forte attitudine slacker e indipendente.





