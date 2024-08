Ultraleggero caduto a Terni, vittima ex dirigente Pescara

La tragedia di Terni scuote anche il mondo sportivo e calcistico pescarese. Una delle due vittime della tragedia aerea di Terni, il 58enne Claudio Di Giacomo, imprenditore di Città Sant'Angelo nel settore vitivinicolo, era stato vice presidente del Pescara Calcio nel 2007-2008, in un periodo difficile e travagliato per la società biancazzurra.

Dopo quella esperienza Di Giacomo, tifoso biancazzurro, si era però allontanato dal mondo sportivo e calcistico cittadino. Da qualche anno era nata la passione per il volo.



