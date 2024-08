Perdonanza, domani si inaugura la 730/a edizione

Inizierà alle 20 di domani - venerdì 23 agosto - la cerimonia inaugurale della 730/a Perdonanza Celestiniana, davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

L'ingresso al pubblico - consentito dalle 18 - sarà libero e gratuito sino ad esaurimento posti, anche per le persone con disabilità. Gli ultimi tedofori a scortare il fuoco del Morrone saranno Emma Placidi e Matteo Di Nino, giovani aquilani nati nel 2009, l'anno del terremoto che ha colpito L'Aquila e altri 56 comuni del cratere.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'arcivescovo metropolita monsignor Antonio D'Angelo, saranno sul palco per attendere l'arrivo del Fuoco. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Regione, Provincia, Comune e Curia Arcivescovile, Floro Panti, presidente dell'associazione Comitato festa Perdonanza Celestiniana Ich, salirà sul palco con i tedofori per leggere la pergamena delle Perdonanze locali.

A dare l'avvio ufficiale sarà poi il sindaco Biondi con l'accensione del braciere sul palco del Teatro del Perdono. Di qui l'inizio l'evento 'Un canto per la rinascita...tra cielo e terra'. La serata, ideata dal Maestro Leonardo De Amicis, con testi di Paolo Logli, con la conduzione della presentatrice televisiva Lorena Bianchetti, vedrà il contributo di tanti artisti di fama come: The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova e il grande ritorno di Renato Zero, accompagnati dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio "A. Casella" dell'Aquila. L'interpretazione dei testi sarà a cura di Ambra Angiolini e Luca Violini. L'area sarà interdetta al traffico veicolare e saranno disposte modifiche alla viabilità (previsto un servizio navette ad hoc).

Tutti i dettagli su: Perdonanza-celestiniana.it Le persone con disabilità potranno essere accompagnate all'incrocio tra viale Collemaggio e via Caldora, la strada che porta all'ex ospedale di Collemaggio e - qualora ve ne fosse la necessità -, saranno presi in carico dal servizio di sicurezza o dal personale di servizio. Verranno riservati 28 posti per le persone con disabilità motoria. Info: disability@comune.laquila.it.



