Duo abruzzese pianoforte e violino in tour in Norvegia

Il violinista Carmine Gaudieri e la pianista Simonetta Bisegna, entrambi aquilani, saranno in tournèe in Norvegia nei prossimi giorni.

Appuntamento di rilievo, quello di domenica 25 agosto alle 19 nella Bugarden Kirke che sarà teatro di un evento musicale di particolare eleganza e talento. In scaletta brani che spaziano dal barocco al contemporaneo, includendo opere di compositori quali Tartini, Krogseth, Rossini, Bazzini, Drdla e Stravinsky.

Tra i pezzi in programma, si segnalano la 'Sonata in Sol minore', 'La Didone abbandonata' di Tartini, la 'Fantasia per Violino solo' di Krogseth, e la celebre 'Suite Italienne' di Stravinsky.

Gaudieri ha iniziato i suoi studi musicali con il maestro Dino Asciolla al Conservatorio della sua città natale.

Successivamente, ha perfezionato le sue competenze con maestri del calibro di Henryk Szeryng, Wladimir Brodsky e Arrigo Pelliccia all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, per poi proseguire la sua formazione con Sandor Vegh e Kotè Laszlo all'Accademia Musicale Liszt Ferenc di Budapest. Diplomato anche in viola, Gaudieri ha anche studiato direzione d'orchestra e teatro lirico. La sua carriera lo ha portato a esibirsi in importanti festival e tournée in Italia e all'estero, collaborando come solista con orchestre prestigiose quali l'Orchestra Sinfonica dell'Università di Santiago del Cile, l'Orchestra Regionale Campana e l'Orchestra da Camera di Venezia. Gaudieri è anche il fondatore e direttore dell'Orchestra da Camera Aquilana, con la quale ha effettuato un tour di 17 concerti in Cina nel 2009, esibendosi nelle sale da concerto più importanti, come la Beijing Hall. Ad affiancarlo sarà la pianista Simonetta Bisegna, nata ad Avezzano (L'Aquila) e laureata in pianoforte al Conservatorio 'Casella'. Bisegna ha partecipato con successo a numerosi concorsi nazionali e internazionali, esibendosi sia come solista che in formazioni cameristiche. La sua carriera l'ha vista collaborare con realtà come la Società Aquilana dei Concerti "Bonaventura Baratelli" e il "Pescara Music Festival". Come duo, Gaudieri e Bisegna si sono esibiti in tutta la Penisola, da Como a Sassari, oltre che in Spagna, diverse volte, come a Valencia o festival internazionale di Torreperogil.



