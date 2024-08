Emigrazione: consulta a Sulmona per fuorisede

"Stiamo lavorando per costituire una consulta per i nostri emigrati e tutti i sulmonesi fuori sede, affinchè si possano tenere vivi i legami sul piano culturale ma anche economico". Lo ha detto l'assessore comunale alla cultura, Carlo Alicandri Ciufelli, alla vigilia della convention dedicata al turismo delle radici e all'emigrazione abruzzese che si svolgerà domani alle 17, a Sulmona, nella sala consiliare di Palazzo San Francesco.

"La cultura è fatta di cose concrete. Gli emigrati e i fuori sede sono sempre contenti di essere valorizzati perchè, lontano dalla propria città, si guardano vicende e situazioni sempre con un'altra prospettiva. Per questo la costituzione di un organo specifico è una nostra priorità", ha detto Alicandri Ciufelli.

Nel corso della conferenza interverranno gli imprenditori Joey Crugnale, Filippo Frattaroli e Domenico Susi (presidente della Federazione delle associazioni Abruzzesi - USA) che tra Boston e Massachusetts hanno creato un piccolo impero. Inoltre, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore e autore di numerosi libri sul tema dell'emigrazione, presenterà il recente volume "Ti ricordo così" (One Group Edizioni), in cui racconta alcune grandi personalità abruzzesi nel mondo. Sempre domani sera, alle ore 21, in piazza Garibaldi si esibiranno I Nomadi, la band più longeva della musica italiana. L'iniziativa è a cura dell'associazione Nomadi Fans Club "Un giorno insieme" di Sulmona, con il patrocinio del comune di Sulmona, della Regione Abruzzo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila



