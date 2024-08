Doppio appuntamento in Abruzzo con il Tenco Ascolta, con due serate - oggi e domani - rispettivamente a Chieti e a Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), condotte dalla giornalista Paola De Simone.

Il Tenco Ascolta è il format che il Club Tenco ha ideato nel 2008 per dare la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico, spesso richiamato da artisti già affermati e "amici" del Tenco, e dai membri del direttivo del Club. Talvolta l'artista che partecipa a un Tenco Ascolta può essere chiamato all'annuale rassegna della canzone d'autore di Sanremo.

Questa sera a Chieti, in piazza San Giustino, l'appuntamento si apre alle ore 21.15 con il Tenco Ascolta: si esibiscono Monja Marrone, Marinella (Marinella Iezzi) e il gruppo pop/rock Twik, formato da Laura Twelle Morelli (voce), Vincenzo Vik Di Santo (voce e batteria), Filippo Di Nardo (chitarra elettrica) e Lorenzo Marcozzi (basso).

La serata prosegue con la presentazione del libro 'Musica e parole - breve storia delle canzoni d'autore in Italia' di Paolo Talanca (Carocci editore). Insieme a Talanca dialogherà il direttore artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi. A conclusione, il concerto del cantautore romano Piji (Pierluigi Siciliani).

Domani, mercoledì 21 agosto, la seconda serata è in programma, a partire dalle ore 19.30, a Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) nella Chiesa della Madonna del Lago, in occasione del Festival della Transumanza. Protagonisti in apertura gli artisti Piazza (Riccardo Fanelli) e Atarde (Leonardo Celsi). Anche qui verrà presentato il libro di Talanca. Chiude la scaletta l'esibizione del cantautore napoletano Giovanni Block.



