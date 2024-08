Diodato, Masini e Moro chiudono il Festival di Tagliacozzo

Si chiude domani sera, mercoledì 21 Agosto, ore 21.30 il 40/o Festival internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo (L'Aquila) con un Gran Galà della Musica ideato e diretto dal maestro Leonardo De Amicis.

La monumentale piazza dell'Obelisco sarà trasformata in un meraviglioso teatro all'aperto con un format che celebrerà la musica. Sul palco, l'orchestra del Conservatorio Casella dell'Aquila e una selezione di artisti tra i più celebri della musica italiana: Gigi D'Alessio, Diodato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Amara, Simone Cristicchi, Gabriele Cirilli, Serena Brancale e il tenore Gianluca Terranova si alterneranno sul palco di Tagliacozzo cantando le loro canzoni più celebri e cullando il numerosissimo pubblico con duetti, terzetti e momenti musicali memorabili.

Una scaletta di 3 ore di musica che fa dell'emozione il suo motivo ispiratore: tra le moltissime 'Pensa' di Fabrizio Moro, 'Fai rumore' e 'Che vita meravigliosa' di Diodato, 'T'innamorerai' e 'Ci vorrebbe il mare' di Marco Masini, 'Quanti amori', 'Un nuovo bacio', 'Non dirgli mai', 'Non mollare mai' di Gigi d'Alessio, 'Che sia benedetta' di Amara. Lo stile e la formula ricordano un po' Sanremo, che ha visto De Amicis direttore musicale delle ultime cinque edizioni, un po' la Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, di cui il maestro è direttore artistico.

"Sono particolarmente grato al maestro De Amicis - dice Jacopo Sipari, direttore del Festival - che con grande amicizia e professionalità ha deciso di contribuire al nostro quarantesimo con un evento che resterà nella storia del Festival e dell'Abruzzo intero. Alcune delle voci più belle per le canzoni più iconiche della storia della musica attraverseranno la città di Tagliacozzo per rimanere per sempre nel cuore di tutti. Concludiamo il 40/o Festival felici di aver concluso un ciclo importante con il cuore rivolto al futuro verso sfide sempre più entusiasmanti".



