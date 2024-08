Caccia ai cervi Abruzzo: Cia, serve equilibrio con l'agricoltura

È importante ristabilire un equilibrio sostenibile tra le attività agricole e la conservazione dell'ambiente: a sostenerlo è la Cia Abruzzo in merito alle recenti notizie riguardanti l'abbattimento di cervi nella regione.

"Comprendiamo - spiega il presidente della Confederazione, Nicola Sichetti - l'urgenza di adottare misure che garantiscano la tutela delle colture agricole, spesso messe a rischio dalla crescente popolazione di cervi e altri ungulati. È fondamentale trovare un bilanciamento tra la necessità di proteggere il lavoro dei nostri agricoltori e quella di preservare la fauna selvatica. Tuttavia, non entriamo nel merito dei metodi utilizzati nel provvedimento, ma ribadiamo la nostra priorità di mantenere un equilibrio sostenibile tra agricoltura e ambiente.

Restiamo a disposizione per collaborare con le autorità competenti al fine di individuare soluzioni che siano al tempo stesso efficaci e rispettose dell'ecosistema regionale".



