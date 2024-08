Tramonti divini, all'Aquila banchi d'assaggio con 12 cantine

Una due giorni interamente dedicata ai vini rosa. E' 'Tramonti divini', in programma all'Aquila il 21 e 22 agosto.

Dodici cantine abruzzesi trasformeranno piazza Chiarino, da poco restituita alla collettività dopo un intervento di restyling e rigenerazione urbana, in un grande banco d'assaggio in cui per due serate sarà possibile scoprire le varie sfumature di vino rosa, che in Abruzzo si declina in Cerasuolo ma che dà vita anche ad altre interessanti interpretazioni frutto della vinificazione di vitigni che non sono il Montepulciano.

Organizzata dalla neonata associazione '99 Battiti', la due giorni prevede anche momenti culturali come la presentazione del libro 'Il vino è rosa' di Giulia e Luigi Cataldi Madonna in programma mercoledì 21 alle ore 17.30 nella libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele II n. 5, a cui interverranno anche i professori Alessandro Rossi e Mauro Maccarrone, docenti dell'Università dell'Aquila, e il dialogo 'Sorsi e sapori: gusto, tecnologia e autenticità'.

Un confronto moderato dal giornalista Marco Signori, a cui partecipano l'enologo Antonio Santini, che parlerà della trasformazione dell'uva in vino di qualità, delle difficoltà nel processo e delle ragioni per cui le caratteristiche organolettiche dei vini sono legate al territorio, e lo chef Wiliam Zonfa che affronterà gli abbinamenti con la cucina e i gusti dei consumatori.

Sia il 21 che il 22 a partire dalle 19 in piazza Chiarino i banchi d'assaggio daranno la possibilità di conoscere le cantine e dialogare con i produttori, che descriveranno le tecniche di produzione e le peculiarità territoriali dei loro vini.

Partecipano le aziende Abbazia di Propezzano di Morro d'Oro (Teramo), Agricola Coletti di Ofena (L'Aquila), Cascina del Colle di Villamagna (Chieti), Castelsimoni di Cese di Preturo (L'Aquila), Cataldi Madonna di Ofena (L'Aquila), Collefrisio di Frisa (Chieti), Gentile Vini di Ofena (L'Aquila), Marco Rossi di Ofena (L'Aquila), Pasetti di Francavilla al Mare (Chieti), Rabottini di San Giovanni Teatino (Chieti), San Lorenzo di Castilenti (Teramo) e Torre Raone di Loreto Aprutino (Pescara).





