Fossacesia, il sindaco ordina prelievo selettivo dei cinghiali

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha emesso un'ordinanza con la quale incarica la Polizia Provinciale di procedere al prelievo selettivo di alcuni esemplari di cinghiale, la cui presenza nelle aree urbane e suburbane di Fossacesia crea problemi e pericolo alla comunità, all'agricoltura e alla circolazione stradale. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle segnalazioni dei cittadini.

Il controllo dei cinghiali, previsto dall'ordinanza, firmata dal sindaco il 31 luglio scorso, riguarda le zone urbane e quelle limitrofe ovvero zona Statale 16 Adriatica Nord contrada La Penna, Piane Favaro, via Lanciano, via Mediana, strada per San Giovanni in Venere, via Finocchieto, via Levante, Villa Scorciosa, le contrade Vetiche, Fondi, Strutto e San Martino e il territorio di altre zone urbane e periurbane nel caso di eventuale necessità.

"E' un servizio per contenere la presenza di cinghiali nelle zone più abitate e trafficate di Fossacesia - affermato Di Giuseppantonio - e il provvedimento è una risposta immediata, come è nostra abitudine, alle richieste di intervento che sono pervenute dai cittadini in Comune e al comando della Polizia Locale. Ringrazio la Polizia Provinciale e tutti i selecacciatori per l'impegno che metteranno per contribuire a risolvere un problema di sicurezza come quello determinato dalla massiccia presenza di cinghiali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA