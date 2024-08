Masso cade sulla statale 7 delle Svolte di Popoli, nessun ferito

Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa ed è precipitato, questa sera, sulla strada statale 7 nel tratto delle svolte di Popoli (Pescara), provocando il cedimento di una parte del muro di contenimento. A segnalare l'evento alle forze dell'ordine è stato un automobilista. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dell'Aquila e i carabinieri della stazione di Popoli. La strada è stata temporaneamente chiusa, in attesa della rimozione del masso e della messa in sicurezza. Non si sono registrati feriti né danni alle auto in transito.



