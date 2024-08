Ferragosto, bagnanti fermano bus di linea per ballare

Costume, ghirlanda e bicchieri di plastica alla mano, i bagnanti improvvisano un "trenino" di Ferragosto coinvolgendo i passeggeri di un autobus pubblico, sul lungomare di Montesilvano (Pescara).

Le note sono quelle di 'Maracaibo', un classico nella playlist ferragostana dello stabilimento di Bagni Pallino, uno dei locali cult della riviera. Caroselli non sono mancati per tutto il pomeriggio, ma ora il "trenino" invade una via Aldo Moro semideserta. Le poche auto si fermano per far passare questa strana carovana. Proprio dietro c'è un autista di un bus di linea che collega Montesilvano a Pescara. Alla fermata a ridosso dello stabilimento apre le porte per far scendere una coppia di passeggeri. Non ha neanche il tempo materiale per far richiudere la porta anteriore che si ritrova la fila di bagnanti dentro l'autobus.

Nessuno dei passeggeri appare seccato, anzi i pochi rimasti sul bus, lo convincono ad assecondare la carovana. Così, il conducente non può far altro che lasciar entrare dalla porta anteriore e uscire da quella posteriore ciascuno dei partecipanti a quel carosello improvvisato a suon di "Maracaibo, mare forza nove". La coda del "trenino" coincide con le ultime note della canzone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA