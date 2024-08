Cade dalla seggiovia a Campo Imperatore, turista ferito

Intervento, nel primo pomeriggio, dell'Elisoccorso regionale di stanza a L'Aquila per il soccorso di un uomo caduto dalla seggiovia Le Fontari a Campo Imperatore.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe impattato contro le reti di contenimento poste prima della stazione di monte, installate proprio in caso di caduta causa sollevamento anticipato della barra. Il medico anestesista rianimatore presente a bordo dell'elisoccorso ha prestato le prime cure all'uomo che poi è stato trasportato in ospedale.



