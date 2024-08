A14, riaperto il tratto fra Roseto e Pineto dopo incidente

E' stata chiusa quasi un'ora, dalle 10 alle 11, l'autostrada A14 in Abruzzo nel tratto fra Roseto degli Abruzzi e Atri-Pineto verso Pescara, a causa di un incidente con feriti lievi avvenuto all'altezza del km 347 ora risolto. Alla riapertura, con traffico scorrevole su tutte le corsie disponibili, si registravano circa 5 km di coda.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 7/a Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Al momento della chiusura agli utenti provenienti da nord e diretti verso Pescara era stato consigliato di uscire a Roseto degli Abruzzi, percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Pineto.



