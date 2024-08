Spoltore punta sul centro storico, ecco locali piazza D'Albenzio

La città di Spoltore ha un nuovo spazio pubblico: oggi è stato inaugurato il palazzetto comunale in piazza D'Albenzio, totalmente ristrutturato. Nei giorni dello 'Spoltore Ensemble' i locali ospiteranno la mostra "Frammenti di architetture contemporanee della Nuova Pescara" con le fotografie di Mauro Vitale.

"Questo luogo è un nuovo propulsore di cultura per il centro storico - ha detto il sindaco, Chiara Trulli - Qui troveranno spazio eventi, dibattiti, convegni. E' un lavoro partito con l'allora sindaco Luciano Di Lorito, tutti noi desideravamo da tempo questa ristrutturazione. Oggi finalmente è concretizzata".

La volontà dell'amministrazione è creare un nuovo spazio polifunzionale da mettere a disposizione anche degli Enti e delle associazioni locali. Due locali di proprietà comunale sono stati adeguati sismicamente e funzionalmente, collegati tra loro con un ascensore per consentire ai disabili di raggiungere la terrazza comunale e i locali della Società Operaia Mutuo Soccorso (Soms). I due spazi costituiscono le porzioni di testa di un aggregato a schiera, che nel suo insieme rappresenta il fronte edilizio nord di Piazza D'Albenzio. All'inaugurazione, oltre al primo cittadino e ai tecnici che hanno realizzato e seguito il progetto (il responsabile del settore Claudio Rosica, il direttore dei lavori Maurizio Del Zoppo, il coordinatore della sicurezza Maria Teresa Barillari), c'erano il vicesindaco Rino Di Girolamo, l'assessore Nada Di Giandomenico, il presidente del Consiglio comunale Lucio Matricciani, i consiglieri Alberto Bartoli e Angela Scurti.

Il palazzetto è direttamente collegato sia a piazza D'Albenzio sia alla terrazza di fronte alla sede della Società Operaia. Del progetto, da circa 400 mila euro, fa parte anche un secondo immobile, sul lato opposto del fronte edilizio, fiancheggiato dalla scalinata che porta a Salita del Castello e sotto la terrazza: in questo caso i lavori sono stati fermati a seguito del ritrovamento di alcune monete antiche durante gli scavi.

Lo spazio culturale in Piazza D'Albenzio rientra in un progetto più ampio di riqualificazione e rilancio per tutto il centro storico; se ne è parlato anche nel vernissage della mostra, alla luce della funzione che Spoltore può avere nell'area metropolitana e all'interno della Nuova Pescara.





