Saldatrice provoca incendio, denunciato un uomo nel Chietino

I militari del nucleo Carabinieri Forestale di Vasto hanno denunciato per incendio boschivo un uomo che potrebbe essere chiamato a rispondere anche delle spese necessarie per lo spegnimento. È stato l'utilizzo negligente di una saldatrice per effettuare lavori di manutenzione di una recinzione in ferro, in prossimità di un uliveto, a provocare giorni fa il rogo che ha interessato un'area di circa mille metri quadrati e ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco a Carpineto Sinello (Chieti).

Nella dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi adottata dalla Regione Abruzzo è previsto il divieto "su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio". I Carabinieri Forestale evidenziano che in questi giorni, anche in zone apparentemente lontane dal bosco, bisogna evitare l'utilizzo all'aperto di strumenti che possono provocate scintille, soprattutto nelle ore più calde e a ridosso di aree ricoperte da vegetazione seccaginosa.



