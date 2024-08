Rock e reggae al Marina di Pescara nel segno della pace

Un tuffo nelle sonorità rock, reggae e indie a cavallo di Ferragosto. Questa è la proposta del calendario di Estatica, la rassegna organizzata al Porto turistico di Pescara.

In arrivo la quarta edizione dell'Harbour Reggae Festival, miscela di groove e ritmo in levare per il pubblico di Estatica.

L'arena del porto turistico si vestirà di verde, giallo e rosso in onore della musica del pianeta Bob Marley. Per questa edizione, venerdì 16 e sabato 17, artisti come U-Brown e Micah Shemaiah arriveranno direttamente dalla Jamaica per suonare a Pescara. Il tema dell'anno 'Stop the war, make the world a better place' (fermiamo la guerra per fare del mondo un posto migliore).

E prima di ferragosto, domani, mercoledì 14, è in programma una nuova puntata del Combat Rock. Si sfideranno sul palco del Marina, gli abruzzesi Hellls Bells e i marchigiani Hop Frog, due tribute band tra le più longeve ed acclamate del centro Italia, entrambe attive da oltre vent'anni. Pronti per intonare brani degli Ac/Dc e dei Led Zeppelin. La serata è coordinata da Simone Flammini.

Nel weekend spazio invece al festival reggae ideato e diretto da Don Tino e Carlo Marcone con l'associazione culturale Negril Zion Way proporrà un ricco ventaglio di concerti, un'area dancehall, food e drinks all'interno del porto. Musica dalle 19 in poi e dj set in apertura e chiusura delle due serate, affidati a Rastauno Sound. La prima special guest del festival sarà U-Brown, venerdì sera, sul palco principale, in arena. Un artista cresciuto a Kinsgton, in Jamaica. L'altro grande nome è Junior Dread, cantante brasiliano che vanta collaborazioni con numerose etichette tra cui la Dub Stuy records di New York. I due big saranno accompagnati dalla band in residence, Shine I Dub. Prevista anche una band di apertura, la Kinky People Jamrock.

Sabato sera, Black Linguere, Omar Faye, Don Tino,Mc Laye firmeranno invece i live di apertura della seconda serata, per introdurre la special guest Micah Shemaiah in programma alle 21.

Grande attesa anche per Ras Tewelde, italiano ma conosciuto anche fuori dai confini nazionali: si è esibito su numerosi palcoscenici in Africa in Paesi come Tanzania, Kenya, Uganda, Etiopia.



